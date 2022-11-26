ЦАХАЛ предупредил о военных учениях в воскресенье в Северном округе

Армия обороны Израиля сообщила о проведении наземных и военно-воздушных учений, которые пройдут с воскресенья по четверг.

В Северном округе в воскресенье, 27 ноября, начнутся большие военные учения.

Об этом сообщают в пресс-службе ЦАХАЛа.

Израильтян предупредили, что учения коснутся как наземных войск, так и военно-воздушных. Поэтому дороги будут заняты военным транспортом, а в небе возможна повышенная активность ВВС.

Армия обороны Израиля сообщила, что эти учения пройдут в рамках запланированной общей программы боевой подготовки на 2022 год.

В Северном военном округе военные учения будут проходить до четверга. Цель учений — добиться «повышения боеготовности армии к разным оперативным сценариям на многих направлениях с акцентом на чрезвычайные службы, командные штабы и отработку слаженных действий наземных и воздушных сил».

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