ЦАХАЛ предупредил о военных учениях в воскресенье в Северном округе

В Северном округе в воскресенье, 27 ноября, начнутся большие военные учения.
Об этом сообщают в пресс-службе ЦАХАЛа.
Израильтян предупредили, что учения коснутся как наземных войск, так и военно-воздушных. Поэтому дороги будут заняты военным транспортом, а в небе возможна повышенная активность ВВС.
Армия обороны Израиля сообщила, что эти учения пройдут в рамках запланированной общей программы боевой подготовки на 2022 год.
В Северном военном округе военные учения будут проходить до четверга. Цель учений — добиться «повышения боеготовности армии к разным оперативным сценариям на многих направлениях с акцентом на чрезвычайные службы, командные штабы и отработку слаженных действий наземных и воздушных сил».
Ранее Курсор информировал об избиении активиста в Хевроне: солдаты ЦАХАЛа отстранены от службы. В Армии обороны Израиля сообщили о проведенном расследовании в дивизии Иудея и Самария.
Также наш сайт сообщал, что число погибших в результате теракта в Иерусалиме увеличилось: скончалась еще одна жертва. В больнице Шаарей Цедек скончался еще один человек, пострадавший при взрывах в Иерусалиме 23 ноября.
Кроме того, Курсор сообщал, что цены продолжают расти, не останавливаясь ни на минуту: израильтян ожидает рост цен на базовые товары и услуги.