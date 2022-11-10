ЦАХАЛ предъявит обвинение двум командирам в смерти пожилого палестинца

ЦАХАЛ выдвинет обвинения против двух командиров, причастных к гибели американца палестинского происхождения Омара Абдалмаджида Асада.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В январе 79-летнего Асада задержали вместе с несколькими другими палестинцами на контрольно-пропускном пункте возле деревни Джилжилия к северу от Рамаллаха, когда IDF занимались поиском оружия.
После операции Асад был найден бездыханным в месте, где его держали. Министерство обороны начало расследование для выяснения обстоятельств инцидента, и собрало показания причастных лиц.
В ходе расследования были обнаружены аномалии в поведении командира подразделения, инспектировавшего палестинцев, и в поведении командира подразделения, охранявшего задержанных, хотя причинно-следственной связи между аномалиями и смертью установить не удалось.
Военная прокуратура сообщила адвокатам двух командиров, что оценивает возможность предъявления им обвинений, подлежащих рассмотрению, из-за аномалий в их поведении.
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