ЦАХАЛ предъявит обвинение двум командирам в смерти пожилого палестинца

ЦАХАЛ выдвинет обвинения против двух командиров, причастных к гибели американца палестинского происхождения Омара Абдалмаджида Асада.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В январе 79-летнего Асада задержали вместе с несколькими другими палестинцами на контрольно-пропускном пункте возле деревни Джилжилия к северу от Рамаллаха, когда IDF занимались поиском оружия.

После операции Асад был найден бездыханным в месте, где его держали. Министерство обороны начало расследование для выяснения обстоятельств инцидента, и собрало показания причастных лиц.

В ходе расследования были обнаружены аномалии в поведении командира подразделения, инспектировавшего палестинцев, и в поведении командира подразделения, охранявшего задержанных, хотя причинно-следственной связи между аномалиями и смертью установить не удалось.

Военная прокуратура сообщила адвокатам двух командиров, что оценивает возможность предъявления им обвинений, подлежащих рассмотрению, из-за аномалий в их поведении.

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