ЦАХАЛ: Прекращение огня в Газе может продлиться несколько лет

ЦАХАЛ считает, что «Исламский джихад» больше не будет вступать в конфликты против Израиля без предварительной поддержки со стороны ХАМАСа.

ЦАХАЛ считает, что затишье в секторе Газа может продлиться несколько лет.

Эта оценка основана на сочетании нескольких факторов. В первую очередь, говорится в сообщении, это операция «Страж стен», которая создала сдерживающий фактор против ХАМАСа, а также уступки, на которые Израиль идет в секторе Газа, так что ХАМАСу есть что терять, если он решит нарушить перемирие.

Еще одной причиной ожидаемого спокойствия является сдерживающий фактор, созданный последней операцией «Breaking Dawn» в отношении Исламского джихада. ЦАХАЛ считает, что «Исламский джихад» больше не будет вступать в конфликты против Израиля без предварительной поддержки со стороны ХАМАСа.

Ранее в пятницу ЦАХАЛ опубликовал кадры, демонстрирующие попытку ЦАХАЛа избежать жертв среди гражданского населения во время операции «Breaking Dawn».

«Получив приказ открыть огонь на уничтожение вражеской позиции, мы заметили маленькую девочку рядом с целью», — говорится в сообщении. Командир танка немедленно прекратил огонь. Позиция была уничтожена через несколько минут без вреда для мирных жителей».

Напомним, «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

«Курсор» ранее писал, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада. Министр внутренней безопасности пояснил, что Израиль не пойдет на освобождение опасных террористов в рамках соглашения о прекращении огня.

Наш сайт сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о количестве погибших в Газе.