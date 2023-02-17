Правоохранители пресекли попытку контрабанды оружия в ПА

Охранники контрольно-пропускного пункта Минобороны предотвратили попытку контрабанды оружия в Палестинскую автономию (ПА).

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Подозреваемые были остановлены на контрольно-пропускном пункте Ричан и доставлены для дальнейшего допроса. Оружие было конфисковано.

Ранее мы рассказывали, что ЦАХАЛ перехватил крупную партию наркотиков на границе с Египтом. В ходе операции силы АОИ четырех злоумышленников, которые пытались переправить через границу 90 килограммов наркотиков на сумму около 2 миллионов шекелей. Задержанные и наркотические вещества были переданы израильской полиции.

Также «Курсор» сообщал, что одобренный Оцма Иегудит законопроект о борьбе с незаконным распространением оружия в арабском секторе прошел в первом чтении на пленуме Кнессета в среду вечером.

Помимо этого в Израиле наблюдается всплеск запросов на получение лицензии на огнестрельное оружие.