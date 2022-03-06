ЦАХАЛ приступит к месячным учениям на севере Израиля

ЦАХАЛ должен начать в воскресенье месячную серию военных учений на тренировочной базе Эльяким на севере Израиля.

ЦАХАЛ должен начать в воскресенье месячную серию военных учений на тренировочной базе Эльяким на севере Израиля.

В рамках учений, которые начнутся в воскресенье и завершатся в среду, 6 апреля, в этом районе будет наблюдаться интенсивное передвижение сил ЦАХАЛа.

Кроме того, поблизости будут ощущаться отголоски взрывов, сообщили в ЦАХАЛе.

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