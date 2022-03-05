ЦАХАЛ проведет учения возле Хайфы

Пресс-служба ЦАХАЛе уточняет, что серия учений, предназначенных для поддержания боевой готовности армейских подразделений, была запланирована в рамках программы обучения на 2022 год.

Уже в воскресенье шестого марта на военной базе «Эльяким», которая находится в окрестностях Хайфы, ЦАХАЛ проведет военные учения. Они должна закончиться в среду 6 апреля.

Местных жителей предупреждают о том, что в регионе будут слышны звуки взрывов, но пугаться не стоит.

В пресс-службе ЦАХАЛа также уточнили, что серия учений нужна для того, чтобы поддержать боевую готовность армейских подразделений. Она была запланирована в рамках программы на 2022 год.

Ранее редакция нашего сайта писала, что ЦАХАЛ изъял 300 кг наркотиков на 6 млн шекелей на границе с Египтом.

Кроме того, Курсор сообщал, что израильские силы арестовали палестинца, совершившего два ножевых теракта.

Еще напомним, что в Израиле увеличилось количество жалоб солдат на своих командиров.

ЦАХАЛ конфисковал наркотики на сумму 1,8 млн долларов на границе с Египтом.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.