ЦАХАЛ проведет учения возле Хайфы

Уже в воскресенье шестого марта на военной базе «Эльяким», которая находится в окрестностях Хайфы, ЦАХАЛ проведет военные учения. Они должна закончиться в среду 6 апреля.
Местных жителей предупреждают о том, что в регионе будут слышны звуки взрывов, но пугаться не стоит.
В пресс-службе ЦАХАЛа также уточнили, что серия учений нужна для того, чтобы поддержать боевую готовность армейских подразделений. Она была запланирована в рамках программы на 2022 год.
Ранее редакция нашего сайта писала, что ЦАХАЛ изъял 300 кг наркотиков на 6 млн шекелей на границе с Египтом.
Кроме того, Курсор сообщал, что израильские силы арестовали палестинца, совершившего два ножевых теракта.
Еще напомним, что в Израиле увеличилось количество жалоб солдат на своих командиров.
ЦАХАЛ конфисковал наркотики на сумму 1,8 млн долларов на границе с Египтом.
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