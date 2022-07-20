ЦАХАЛ признался в использовании вооруженных дронов для авиаударов

В течение многих лет ЦАХАЛ не заявлял, что использует вооруженные беспилотники, и израильские журналисты, пытавшиеся написать об этом, наталкивались на цензуру ЦАХАЛа.

Спустя много лет Военная цензор заявил, что теперь СМИ могут публиковать информацию о том, что Армия обороны Израиля использует вооруженные беспилотники для нанесения ударов по целям.

«Было установлено, что нет никаких препятствий для публикации информации об использовании ЦАХАЛом ударных БПЛА в рамках оперативной деятельности», — говорится в заявлении цензора после изучения вопроса.

Вчера ЦАХАЛ нанес удар с помощью вооруженного беспилотника по посту ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел города на границе.

Курсор писал, что Джо Байден заявил, что возобновление ядерной сделки теперь зависит от Ирана. Байден сказал СМИ, что он по-прежнему считает, что США должны вернуться к иранской ядерной сделке — и что ситуация сейчас находится в руках Ирана.

Также бывший депутат от «Ликуда» Юваль Штайниц заявил, что президент США Джо Байден должен использовать свой визит в регион на этой неделе, чтобы убедиться, что Иран знает о реальной военной угрозе со стороны США, если он продолжит продвигать свою ядерную программу.

Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащение урана передовыми центрифугами в Фордо. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20 процентов, что составляет около 90 процентов от уровня, позволяющего использовать уран в ядерных бомбах.