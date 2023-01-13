ЦАХАЛ произвел новые аресты в Иудеи и Самарии: без столкновений не обошлось

Прошлой ночью солдаты ЦАХАЛа в рамках операции «Волнорез» задержали еще двух лиц, которые подозреваются в террористической деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В операции участвовали военные, а также бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Двух боевиков они арестовали в деревне Джалкамус, их уже передали для допроса следователям.

Также израильские силы безопасности произвели обыск в одном из домов, расположенном в деревне Акбар. В нем они нашли пистолет-пулемет «Карл Густав» («Карло») и патроны к нему.

Во время операции не обошлось без столкновений. Жители бросали в солдат камни и «коктейли Молотова». ЦАХАЛ открыл ответный огонь. Среди израильтян пострадавших нет.

«Курсор» писал ранее, что в результате совместной работы ШАБАКа, YMS, IOS и ЦАХАЛа, на основании разведывательной информации ШАБАКа, Мохаммад Алауна, житель Кабатии, подозреваемый в причастности к террористической деятельности и планировании теракта, был арестован.

Еще мы писали, что в четверг утром, 12 января, солдаты ЦАХАЛА вместе с МАГАВ и «Ямам» провели военную операцию в Шхеме, в результате которой задержали члена террористической группировки «Львиное логово» 33-летнего Ияда ан-Насар Шабару.

Напомним, что 21 декабря ​​арестовали члена террористической группировки ХАМАС, подозреваемого в причастности к стрельбе на севере Иудеи и Самарии.