ЦАХАЛ арестовал террориста и уничтожил двух его сообщников

В Кабатии произошли масштабные беспорядки с участием нескольких подозреваемых, которые забросали силовиков камнями.

В результате совместной работы ШАБАКа, YMS, IOS и ЦАХАЛа, на основании разведывательной информации ШАБАКа, Мохаммад Алауна, житель Кабатии, подозреваемый в причастности к террористической деятельности и планировал теракты, был арестован.

Об этом сообщает портал Kikar.

Отмечается, что во время проведения операции в деревне Кабатия разыскиваемый мужчина вместе с еще одним подозреваемым скрылся с места происшествия, и солдаты открыли по ним огонь.

Согласно сообщению, разыскиваемый задержан, у другого подозреваемого обнаружены телесные повреждения. Также боевики уничтожили боевика, который стрелял в них из автомобиля. Силовики конфисковали автомат М-16, принадлежавший стрелку.

«Произошли масштабные беспорядки с участием нескольких подозреваемых, которые забросали силовиков камнями. Все силы покинули деревню, и, слава богу, потерь среди наших сил нет. Арестованный был передан правоохранителям», — говорится в сообщении.

Курсор писал ранее, что израильские силы безопасности днем 21 декабря ​​арестовали члена террористической группировки ХАМАС, подозреваемого в причастности к стрельбе на севере Иудеи и Самарии.

Еще мы писали, что за последние несколько недель Управление военной разведки ЦАХАЛа подготовило отчет, в котором основное внимание уделяется глобальным тенденциям, Ирану и палестинскому арабскому терроризму. В ближайшее время отчет будет представлен политическому эшелону.

Напомним, что представитель россии в ООН обвинил Израиль и его политику в Иудее и Самарии.