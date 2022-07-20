ЦАХАЛ проведет учения на юге страны

Запланированные учения будут проходить несколько дней на юге страны. В ЦАХАЛ сообщают, что в этом районе могут быть слышны взрывы.

С сегодняшнего дня и в течение следующих нескольких дней Армия обороны Израиля будет проводить военные учения на юге Израиля.

По словам военных, в районе учений могут быть слышны взрывы, а некоторые дороги могут быть временно перекрыты.

По словам представителей ЦАХАЛа, учения были запланированы заранее.

Курсор писал, что Джо Байден заявил, что возобновление ядерной сделки теперь зависит от Ирана. Байден сказал СМИ, что он по-прежнему считает, что США должны вернуться к иранской ядерной сделке — и что ситуация сейчас находится в руках Ирана.

Также бывший депутат от «Ликуда» Юваль Штайниц заявил, что президент США Джо Байден должен использовать свой визит в регион на этой неделе, чтобы убедиться, что Иран знает о реальной военной угрозе со стороны США, если он продолжит продвигать свою ядерную программу.

Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащение урана передовыми центрифугами в Фордо. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20 процентов, что составляет около 90 процентов от уровня, позволяющего использовать уран в ядерных бомбах.