В Кнессете отреагировали на публикацию ХАМАСом видео с израильским пленным

ХАМАС использует ситуацию с пленным Аврой Менгисту для нападения на старших армейских офицеров.

Об этом заявил депутат Кнессета Моше Соломон («Религиозный сионизм»), комментируя публикацию ХАМАСом видео с пленным, информирует Kanal7.

«Подлая террористическая организация пересекает еще одну черту бесчеловечности и использует сложную ситуацию Авры Менгисту для нападения на старших армейских офицеров. Народ Израиля и система безопасности всегда были и останутся приверженными безопасности и свободе граждан, которые находятся в плену, где бы они ни находились. Я верю, что министр обороны и органы безопасности примут меры по этому вопросу, и есть вещи, о которых лучше молчать», — сказал Соломон.

Как сообщал Курсор, террористическая организация ХАМАС в понедельник, 16 января, опубликовала первые документы гражданина Израиля Аверы Менгисту, который удерживается ХАМАСом с 2014 года.

На видео слышно, как Менгисту говорит: «Я заключенный Авера Менгисту, как долго я буду здесь? Я и мои друзья в плену после долгих лет. Где государство и народ Израиля, чтобы освободить нас?»

Видео было опубликовано Бригадами Изз ад-Дин аль-Кассам, военным крылом ХАМАСа, всего через несколько часов после того, как генерал-майор Герци Халеви был назначен новым начальником штаба ЦАХАЛа.

Также Курсор писал о том, что один из высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС Абдель Рахман Шадид выступил с угрозами в адрес Израиля из-за новой политики министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении террористов, заключенных в тюрьмах.

Он заявил: «Мы в движении ХАМАС не делаем различий между одним сионистским правительством и другим, поскольку между нами существует согласие относительно их преступления против палестинцев».