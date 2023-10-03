Нетаниягу высказался о влиянии Ирана на договор с Саудовской Аравией

По словам премьер-министра, «террористический режим Хаменеи экспортирует руины и разрушения», а Израиль продвигает прогресс и мир.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во вторник, 3 октября, пообещал, что Иран не будет мешать Израилю нормализовать отношения с Саудовской Аравией.

Об этом сообщает Jewish Press.

Комментарий появились в ответ на заявление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который сказал, что мусульманские страны, нормализующие отношения с Израилем, «делают ставку на проигравшую лошадь».

Нетаниягу заявил в ответ, что, хотя «террористический режим Хаменеи экспортирует руины и разрушения», Израиль действительно продвигает прогресс и мир.

«Точно так же, как Иран не помешал нам достичь Соглашений Авраама, он не помешает и дальнейшему расширению круга мира на благо граждан Израиля, народов региона и всего человечества», — заявил глава правительства.

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страны, стремящиеся к нормализации отношений с Израилем, "делают ставку на проигравшую лошадь".

«Четкая позиция Исламской Республики заключается в том, что страны, которые делают ставку и соглашаются на нормализацию отношений с Израилем, проиграют», — подчеркнул он.

Как сообщал Курсор, накануне генеральный секретарь ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла призывает осудить страны, которые стремятся нормализовать отношения с Израилем. Об этом он заявил во время выступления по случаю годовщины рождения пророка Мухаммеда.

В своем выступлении Насралла заявил, что термин «проведение сухопутной границы» неверен, поскольку, очевидно, границы были определены уже давно.

"Посредничество, которое сейчас проводится, сосредоточено в северном районе, потому что они хотят решения "вопроса о двух палатках". И в любом случае это ответственность государства Ливан», - заявил лидер "Хизбаллы".

Ранее Курсор писал о том, что саудовцы выдвинули неожиданное требование к США за нормализацию отношений с Израилем. Оказалось, что ключевым вопросом на переговорах для Эр-Рияда является не палестинская проблема.