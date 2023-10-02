Есть странный нюанс, связанный с этой лодкой.

В ЦАХАЛе расследуют, как лодка с мигрантами оказалась на берегу, не будучи обнаруженной при входе в территориальные воды нашей страны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

По информации АОИ, количество инцидентов с мигрантскими лодками ежегодно увеличивается, что началось в 2017 году. В военно-морском флоте ЦАХАЛа и полиции Израиля проводили операцию по поиску пассажиров лодки, обнаруженной в воскресенье и внутри которой были паспорта граждан Турции и Сомали.

Впервые лодка была обнаружена отделом пляжей муниципалитета Нетании, когда тот проводил ежедневные обследования. В лодке нашли документы, кредитные карты, оборудование, воду, одежду и сладости.

Правоохранители воспользовались дронами для получения обзора над морской поверхностью и поиска пропавших без вести людей. Также дополнительные силы морской пехоты провели поиски под водой.

Так как лодка не была обнаружена до того, как оказалась на берегу, в Армии обороны Израиля уже расследуют ее радиолокационные системы. По словам представителей армии, системы могут столкнуться с трудностями при обнаружении небольших суден, особенно если на них нет пассажиров. То есть, источников тепла могло не быть как от людей, так и неработающего двигателя.

Военные уточняют, что если бы лодка была с пассажирами или оружием, обычно излучающими тепло, то ее было бы куда проще обнаружить. Тем не менее факт появления лодке в Нетании вынудил ВМС начать расследование.

Предварительный поиск ВМФ не помог найти необычные объекты. Есть версия, что пассажиры попросту не добрались до нашей страны, вместо чего добрались до другого судна в море, высадились на территории другой страны или утонули.

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