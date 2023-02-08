ЦАХАЛ разрушит квартиру террориста, убившего 7 человек в Иерусалиме

В среду, 8 февраля, в Армии обороны Израиля заявили, что намерены разрушить квартиру Хайри Алкама — террориста, который 27 января 2023 года убил семерых человек возле синагоги в Иерусалиме.

Об этом пишет Jpost.

Ранее родственники террориста подали жалобу против опечатывания и разрушения квартиры, но их требования были отклонены. После этого семья террориста была уведомлена о намерении ЦАХАЛа разрушить его жилье.

«Курсор» писал ранее, что 27 января Хайри Алкама открыл стрельбу из пистолета. Сперва он застрелил на улице пожилую женщину, после столкнулся с мотоциклистом и застрелил его, а затем добрался до синагоги и продолжил стрельбу в столичном районе Неве-Яаков. Свидетели и первые лица, прибывшие на место теракта в Иерусалиме описали панику, страх и замешательство во время и после стрельбы.

Еще мы писали, что в соцсетях распространяется видео, в котором правоохранители ликвидировали террориста, совершившего теракт в Иерусалиме.

Напомним, что израильская полиция заставила покинуть дом, где проживал террорист Алькам Хайри, всех жителей, и опечатала его. Это случилось через несколько часов после принятия соответствующего решения.

Читайте также, что 28 января, в Иерусалиме вновь произошел теракт, в рамках которого преступник ранил двух человек. Согласно предварительной информации, пострадали отец и сын. Террорист открыл огонь по прохожим, но был нейтрализован гражданским.