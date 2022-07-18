ЦАХАЛ сбил беспилотник, который вошел в воздушное пространство Израиля из Ливана

ЦАХАЛ не сообщает, каким образом он был сбит, но предполагается, что для этого использовались средства радиоэлектронной борьбы.

ЦАХАЛ сообщает, что войска сбили беспилотник, вероятно принадлежащий террористической группировке Хизбалла, после того, как он проник на израильскую территорию из Ливана.

«На протяжении всего инцидента за беспилотником наблюдали подразделения воздушного контроля», — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

На снимке, распространенном армией, дрон выглядит как коммерчески доступный квадрокоптер, произведенный китайской компанией DJI.

«Курсор» информировал о заявлении Ганца: В следующий раз мы уничтожим всю инфраструктуру Газы. Глава Минобороны предупредил, что при следующей атаке ЦАХАЛ воспользуется возможностью и полностью ликвидирует инфраструктуру Газы.

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