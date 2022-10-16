ЦАХАЛ: ситуация по безопасности возле Наблуса продолжает накаляться

Силы безопасности отмечают усилившееся противостояние между палестинскими террористами и евреями в Иудее и Самарии и призывают население быть осторожным.

В деревне к югу от Наблуса в минувшие выходные отмечались ожесточенные столкновения между евреями и палестинцами.

Силы безопасности обеспокоены угрозой эскалации и предупреждают о тенденции, которая может привести к обострению и навредить населению.

На минувших выходных в Иудее и Самарии случились беспорядки, но, несмотря на призывы объявить день ярости и массовых беспорядков, лишь немногие палестинцы вышли на демонстрации.

В секторе Наблуса было относительно спокойно, однако террористическая организация «Гов Ариот» призывает продолжать попытки причинить вред израильтянам.

В ходе беспорядков в Самарии был ранен солдат ЦАХАЛа, а палестинцы сообщают о пятерых раненых. В соседней Хаваре в выходные произошли ожесточенные столкновения между евреями и палестинцами, огнестрельные ранения получил один еврей ночью в воскресенье, и еще один днем ранее.

Кроме того, забрасывание камнями израильских транспортных средств, движущихся по дороге к месту их проживания, привело к легкой травме израильской девушки, а также нанесло материальный ущерб местному бизнесу.

Ранее Курсор писал о новом теракте возле Бейт-Эля: тяжело ранен местный житель.

Кроме того, мы сообщали, что в Негеве во время перестрелки ранили 27-летнего мужчину. Мужчина получил серьезные огнестрельные ранения во время драки в Негеве. Инцидент на территории города произошел 15 октября.