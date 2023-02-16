ЦАХАЛ снесет дом террориста, расстрелявшего людей на КПП вблизи Кирьят-Арбы

В Хевроне разрушат дом араба, совершившего теракт на контрольно-пропускном пункте недалеко от Кирьят-Арбы. Преступник открыл огонь из автомобиля по людям, которые выходили из магазина. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Как отмечено в сообщении, террорист пытался расстрелять мужчину и его сына, но мальчик успел обратно забежать в торговое здание. Отец же получил ранения и был доставлен в больницу, но спустя несколько часов от полученных травм скончался.

«Позже террорист уехал, остановил свой автомобиль возле КПП, вернулся пешком в магазин и вновь открыл огонь, ранив еще нескольких израильтян, которые пытались оказать медицинскую помощь пострадавшим», — говорится в сообщении.

Так, вблизи места происшествия проходил офицер бригады «Голани», который находился в увольнительной. Услышав выстрелы, он бросился к месту нападения и присоединился к офицеру по безопасности, который уже вел перестрелку с террористом. В результате террорист был ликвидирован.

Офицер, который присоединился к бою с террористом, получил ранения. К счастью, они оказались неопасными. Также тяжелые ранения получил меди медик Офер Охана, оказывающий помощь пострадавшим и 37-летний палестинец.

«Курсор» сообщал о теракте, который произошел 13 февраля. Арабский террорист на КПП Аната напал с ножом на двух бойцов МАГАВ, которые зашли в автобус для проверки пассажиров. Сотрудники пограничной полиции открыли огонь и нейтрализовали террориста, которым оказался 13-летний подросток. В результате один из бойцов получил ранение. Спасти пограничника не удалось — в этот же день пострадавший скончался в больнице от полученных ранений. Правоохранители арестовали родителей и брата террориста — их задержали на следующий день после теракта.