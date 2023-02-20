ЦАХАЛ снесет дом террориста, устроившего двойной взрыв в Иерусалиме

В понедельник израильские военные объявили о своем намерении снести дом террориста, который в прошлом году в ноябре устроил два взрыва в Иерусалиме и готовился к третьему.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

Аслам Фарух с помощью взрывчатки устроил двойные взрывы на двух автобусных остановках в городе, в результате чего погибли два человека и более двадцати получили ранения.

По данным военных, террорист планировал еще один взрыв, но бомба не сработала. Террорист был задержан 29 ноября и связан с террористической группировкой «Исламское государство».

В начале января ЦАХАЛ наметил дом террориста в Рамалле для сноса, и его семье была предоставлена возможность подать апелляцию.

Напомним, в Хевроне разрушат дом араба, совершившего теракт на контрольно-пропускном пункте недалеко от Кирьят-Арбы. Во время нападения на людей, выходивших из магазина, преступник открыл огонь из своего автомобиля, пытаясь расстрелять мужчину и его сына, но мальчик успел скрыться внутри торгового здания. Отец получил ранения и был доставлен в больницу, но от полученных травм скончался через несколько часов.

Вблизи происшествия находился офицер бригады «Голани», который находился на отдыхе. Он услышал выстрелы, бросился на место нападения и присоединился к офицеру по безопасности, который уже вел перестрелку с преступником. В результате преступник был ликвидирован.

Также «Курсор» писал о том, что в Израиле ужесточили условия для заключенных палестинцев в ответ на теракты. Согласно распоряжению министра, заключенный может находиться под душем не более четырех минут. По истечение этого времени вода в душе прекратит течь. Новое правило будет введено в тюрьме «Нафха», поскольку там имеется соответствующая инфраструктура для отбора воды. В дальнейшем израильские власти введут ограничение во всех тюрьмах страны. Общий расход воды в тюрьмах по безопасности также будет лимитирован.