Во время учений пулеметчик ЦАХАЛа случайно ранил сам себя

На учебно-тренировочной базе ЦАХАЛа произошел неприятный инцидент с военнослужащим, который ранил сам себя, стреляя из пулемета. Этому случаю уже три недели, но стало известно о нем только сейчас.
Так, армейское расследование установило, что солдат попросил у командира открыть огонь из пулемета MAG. Оружие он держал на весу. Военнослужащий схватился за ствол пулемета и обжегся. Он хотел перехватить оружие, дуло которого направилось в пол. При этом солдат не убрал палец с курка.
Прозвучал выстрел. Пуля отрикошетила от пола и попал в живот неудачливому солдату. Он получил лишь легкое ранение и, к счастью, остался жив.
Весь инцидент удалось снять на видео. Ролик показали на телеграм-каналеОзнакомиться с ним можно ниже:
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