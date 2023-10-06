ЦАХАЛ возобновил движение по шоссе через Хавару

Ультраправые политики громко возмущались, что армия закрыла проезд через деревню на шесть часов.

ЦАХАЛ открыл шоссе через поселок Хавара, перекрытое утром из-за палестинских беспорядков, спровоцированных вторжением со стороны поселенцев.

Об этом сообщает Israel Info.

Издание отмечает, что ультраправые политики громко возмущались, что армия закрыла проезд через деревню на шесть часов.

Напомним, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к министру обороны Йоаву Галанту в связи с недавними событиями в Хаваре.

По словам Бен-Гвира, недопустимо, чтобы "центральная ось в Самарии, сердце нашей страны, блокировала движение евреев на долгие часы накануне праздника – из-за похорон проклятого террориста, который вчера пытался убить мать и сыновей".

"Я призываю министра обороны немедленно опомниться и остановить беззаконие, которое происходит сейчас в Хаваре. Законы Хавары такие же, как и законы Тель-Авива", - заявил Бен-Гвир.

Как сообщал Курсор, убийство 19-летнего палестинца произошло в ночь на пятницу, 6 октября, в ходе столкновений поселенцев с палестинцами в палестинской деревне Хавара, южнее Шхема.

Накануне смерти молодого человека в Хавару прибыли десятки поселенцев, которые установили там палатку. Сделано это было в знак протеста против очередного обстрела в Хаваре автомобиля с израильскими номерными знаками, в котором ехала семья поселенцев с полуторагодовалым ребенком. К счастью, тогда никто из пассажиров не пострадал.

На место происшествия прибыли подразделения ЦАХАЛа с целью разъединить стороны, используя слезоточивый газ. Двое поселенцев получили легкие ранения. Несколько десятков человек пострадали от вдыхания газа.

Ранее Курсор писал о том, что на границе с Газой беспорядки - палестинцы взорвали ворота на КПП "Карни".