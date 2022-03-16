ЦАХАЛ возвращает вертолеты Atalef для тренировочных полетов

Причиной возврата стала катастрофа с крушением вертолета, в результате которой погибли два пилота.

Спустя почти два месяца после того, как редкая техническая неисправность привела к катастрофе вертолета со смертельным исходом, ЦАХАЛ объявил в среду, что вертолеты Atalef были возвращены для тренировочных операций во вторник.

Напомним, что два пилота АОИ погибли после того, как их вертолет Atalef AS565 Panther разбился около 21:00. Третьему члену экипажа удалось спастись.

«Курсор» писал ранее, что в Дженине в бойцов ЦАХАЛа бросили взрывчатку и обстреляли из проезжающего автомобиля. В полиции заявили: «Автомобиль с вооруженным террористом выехал навстречу солдатам и нацелил на них оружие. Задание ЦАХАЛа выполнено успешно, разыскиваемый арестован и доставлен на допрос. Мир нашим силам».

Также мы ранее писали, что десятки бунтовщиков забросали камнями мирных жителей у гробницы Йосефа, силы ЦАХАЛа ответили. Отметим, что силы ЦАХАЛа работают над обеспечением безопасности гражданских лиц в этом районе, поэтому в ответ солдаты разогнали демонстрацию арабов.