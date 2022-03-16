ЦАХАЛ не закроет Иудею и Самарию во время Пурима впервые за 5 лет

Впервые за пять лет израильские военные не закроют контрольно-пропускные пункты Иудеи и Самарии во время Пурима.

Закрытие Иудеи и Самарии всегда было стандартной практикой во время израильских национальных праздников и еврейских праздников, поскольку военные говорят, что это превентивная мера против нападений в это время, которое считается периодом повышенной напряженности.

По словам военного представителя палестинцев, переходы между Иудей и Самарией, а также сектором Газа и Израилем в ближайшие дни будут работать в обычном режиме.

Обычно десятки тысяч палестинцев из этого региона ежедневно прибывают в Израиль и в израильские поселения на работу.

Меньшее число жителей Газы также ездит в Израиль на работу и лечение, но для тех, кто пытается въехать в страну из анклава, управляемого ХАМАСом, существует гораздо больше ограничений.

Праздник Пурим начинается сегодня вечером.

Как ранее писал Курсор, сотни беженцев из зон боевых действий прибыли прошлой ночью в Большую хоральную синагогу в Киеве накануне Пурима, где они также пробудут сегодня вечером.

Курсор также сообщал, что, выступая в воскресенье утром на телевидении, главный ашкеназский раввин Израиля, раввин Давид Лау, настаивал на том, что любой беженец, которому некуда идти, должен быть принят в Израиле в качестве временного гостя.