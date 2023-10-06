Ограничения будут действовать в течение двух суток.

В связи с обеспечением безопасности во время праздника Симхат-Тора, командование Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ) приняло решение о введении полной блокады палестинских территорий с 6 по 7 октября.

Об этом сообщает "ХаАрец".

Это решение было принято политическим руководством, основываясь на оценке уровня террористической угрозы, которая является значительной. Территории будут закрыты с полуночи 6 октября и откроются в 23:59 7 октября.

Также будут закрыты пограничные переходы в Газе. Во время блокады разрешен только пропуск людей и транспортировка грузов в случаях гуманитарной и медицинской необходимости, а также в других чрезвычайных случаях. Решение по каждому конкретному случаю должно быть одобрено Службой координатора действий правительства на палестинских территориях.

Ранее ЦАХАЛ также вводил полную блокаду палестинских территорий на праздники Суккот, а также во время празднования еврейского Рош ха-Шана в Иудее и Самарии, за исключением гуманитарных случаев.

Еще "Курсор" писал, что ПА получила американское оружие и бронетехнику, а террористы имитировали нападение на Израиль. Примечательно, что поставку оружия одобрило правительство Израиля, чтобы предоставить помощь силам безопасности ПА в восстановлении контроля над безопасностью на территории Иудеи и Самарии.

Также сообщалось, что Израиль идет на уступки ПА на фоне переговоров с саудитами. Правительство рассматривает ряд мер по предотвращению эскалации безопасности в секторе Газа, включая увеличение квоты палестинских рабочих, которым разрешен въезд на его территорию, и облегчение условий ввоза товаров в сектор Газа.