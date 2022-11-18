ЦАХАЛ пресек попытку незаконного пересечения барьера безопасности

Во время контроля линии безопасности ЦАХАЛ выявил незаконно пересекающих барьер нарушителей, которые перебрались через забор по периметру Калькилии в районе дороги Эяль.
На место происшествия были вызваны дополнительные силы ЦАХАЛа.
Они открыли стрельбу в воздух и захватили одного из подозреваемых.
Силы Армии обороны Израиля при содействии израильской полиции и кинологического подразделения, провели сканирование в этом районе. Осмотр территории провели с собаками и беспилотниками.
Задержанного подозреваемого передали силовикам.
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