ЦАХАЛ пресек попытку незаконного пересечения барьера безопасности

Силы Армии обороны Израиля при содействии израильской полиции провели осмотр территории с собаками и беспилотниками.

Во время контроля линии безопасности ЦАХАЛ выявил незаконно пересекающих барьер нарушителей, которые перебрались через забор по периметру Калькилии в районе дороги Эяль.

На место происшествия были вызваны дополнительные силы ЦАХАЛа.

Они открыли стрельбу в воздух и захватили одного из подозреваемых.

Силы Армии обороны Израиля при содействии израильской полиции и кинологического подразделения, провели сканирование в этом районе. Осмотр территории провели с собаками и беспилотниками.

Задержанного подозреваемого передали силовикам.

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