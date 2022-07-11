ЦАХАЛ задержал ливанского нарушителя границы

Силы ЦАХАЛ засекли и передали службам безопасности мужчину, который пытался незаконно проникнуть на территорию Израиля из Ливана.

Израильские пограничники в воскресенье вечером, 10 июля, на северной границе, недалеко от Мисгав-Ам, задержали гражданина Ливана, который незаконно проник на территорию Израиля.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Отмечается, что военнослужащие задержали и допросили мужчину. При себе у него не было оружия. Нарушителя передали службам безопасности, чтобы они провели допрос и выяснили, с какой целью он пытался нарушить границу.

Также в ЦАХАЛ отметили, что любые попытки незаконного пересечения границы и нарушения суверенитета страны и впредь будут пресекаться

«Курсор» ранее писал, что бойцы ЦАХАЛа в рамках масштабной бригадной операции по пресечению терроризма в деревне Сильвад, недалеко от Рамаллы, арестовали 14 разыскиваемых лиц.

Еще мы писали, что солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.

Напомним, что военные ЦАХАЛа арестовали двух подозреваемых, которые пытались перейти из южной части сектора Газа на израильскую территорию. У задержанных, которых позже передали службам безопасности, конфисковали гранату и два ножа.