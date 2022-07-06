Ведут по улице с завязанными глазами: ЦАХАЛ провел новые аресты возле Рамаллы

Военные заявили, что 14 человек были задержаны в Сильваде, недалеко от Рамаллы. На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлены несколько мужчин с завязанными глазами, которых израильские войска сопровождают по улице в деревне.
Наша редакция сообщала, что отец израильтянина, задержанного ХАМАСом, выступил с важным призывом. Отвечая на заявление террористической группировки об ухудшении здоровья его сына и предложение по обмену, Шаабан ас-Сайед сказал, что любая сделка с ХАМАСом должна касаться всех пленников, а не только его сына.
Напомним, что сегодня утром израильская полиция получила сообщение о жестокой драке между многими участниками на рынке Махане Иегуда в Иерусалиме. Полиция, прибыв на место происшествия, арестовала для допроса семь подозреваемых в причастности к драке.
Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.
Кроме того, по сообщениям палестинских СМИ, был убит один подозреваемый, когда ЦАХАЛ пытался его арестовать недалеко от Дженина в среду.
Еще ХАМАС снова угрожает Израилю: Мы похитим еще больше солдат. Заместитель лидера ХАМАСа заявил, что самая большая слабость Израиля — это потеря внутренней веры в свою способность выжить.