Ведут по улице с завязанными глазами: ЦАХАЛ провел новые аресты возле Рамаллы

Этой ночью бойцы ЦАХАЛа действовали в рамках масштабной бригадной операции по пресечению терроризма в деревне Сильвад, арестовав 14 разыскиваемых лиц.

Военные заявили, что 14 человек были задержаны в Сильваде, недалеко от Рамаллы. На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлены несколько мужчин с завязанными глазами, которых израильские войска сопровождают по улице в деревне.

גל מעצרים לפנות בוקר בכפר סילואד ליד רמאללה. שבכ וצהל פועלים לסכל תשתית טרור שעמדה לבצע פיגועים. pic.twitter.com/mDpG9rHVuB — Or Heller אור הלר (@OrHeller) July 6, 2022

Наша редакция сообщала, что отец израильтянина, задержанного ХАМАСом, выступил с важным призывом. Отвечая на заявление террористической группировки об ухудшении здоровья его сына и предложение по обмену, Шаабан ас-Сайед сказал, что любая сделка с ХАМАСом должна касаться всех пленников, а не только его сына.

Напомним, что сегодня утром израильская полиция получила сообщение о жестокой драке между многими участниками на рынке Махане Иегуда в Иерусалиме. Полиция, прибыв на место происшествия, арестовала для допроса семь подозреваемых в причастности к драке.

Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.

Кроме того, по сообщениям палестинских СМИ, был убит один подозреваемый, когда ЦАХАЛ пытался его арестовать недалеко от Дженина в среду.

Еще ХАМАС снова угрожает Израилю: Мы похитим еще больше солдат. Заместитель лидера ХАМАСа заявил, что самая большая слабость Израиля — это потеря внутренней веры в свою способность выжить.