ЦАХАЛ задержал подозреваемых в терроризме в Иудее и Самарии

В Иудее и Самарии войсками ЦАХАЛа арестованы многочисленные подозреваемые в проведении или подготовке террористических актов.

Утром в среду, 13 апреля, войска ЦАХАЛа провели многочисленные аресты подозреваемых в терроризме по всей Иудее и Самарии.

Об этом сообщило подразделение пресс-службы ЦАХАЛа.

Аресты проводились в Дженине, Туль-Кереме, Дамаске, Урифе, Кабатии и Джабе.

ЦАХАЛ продолжает операцию «Переломить волну», целью которой является завершение волны террора. За последние недели было совершено четыре смертоносных теракта, которые вызвали ответную реакцию армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что один из террористов, раненных в операции ЦАХАЛ в Дженине, скончался. Спецназ ЦАХАЛ проводил спецоперацию по задержанию братьев террориста совершившего теракт в Тель-Авиве.

Также мы писали, что ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды оружия через иорданскую границу. Контрабанда оружия на границе с Иорданией была пресечена армией обороны Израиля. У задержанного было изъято 30 единиц различных видов оружия.

«Курсор» писал ранее, что палестинские арабы обстреляли еврейских паломников, которые хотели подойти к могиле Йосефа в Шхеме. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 11 апреля. Двое израильтян получили ранения. На месте им оказали помощь. Затем медики МАДА отвезли пострадавших в больницу. Уже там врачи оценили их состояние как «легкое».