ЦАХАЛ задержал террориста, который заложил взрывчатку в Иудее и Самарии

В пятницу, 7 октября, в ЦАХАЛе рассказали, что в Шхеме был задержан террорист Амад ас-Салим.

Об этом сообщает издание «Детали».

Утверждается, что мужчина еще 25 сентября заложил взрывное устройство на заправочной станции на въезде в поселение Кдумим (Иудея и Самария). Также он может быть причастен к обстрелу израильского автомобиля возле палестинской деревни Хувара 19 сентября.

Подозреваемого передали для проведения допроса в Общую службу безопасности. Помимо него, в рамках операции «Волнорез» ночью в Иудее и Самарии задержали еще четверых подозреваемых в терроризме, в доме которых находилось оружие.

Ранее в ЦАХАЛе обнародовали результаты командного расследования, касающегося смерти 7-летнего палестинского мальчика из Текоа по имени Райан Ясир Сулейман. Утверждается, что сперва мальчик бросал камни в гражданские авто, которые ехали по дороге. После этого командир ЦАХАЛа поговорил с отцом Сулеймана, не используя физический контакт или словесные нападки.

Покидая деревню, военные заметили проезжающих мимо них мужчину и его 7-летнего сына, а после этого – «скорую». Также следствие не обнаружило доказательства падения или получения физического вреда Сулейманом. По итогу специалисты сделали вывод, что смерть ребенка никоим образом не связана с действиями солдат ЦАХАЛа.

«Курсор» сообщал, что в Хевроне жестоко убили палестинского гомосексуалиста, скрывавшегося несколько лет в Израиле.

Помимо этого, в Лоде застрелили мужчину.