ЦАХАЛу поможет нано-дрон в основе которого лежит поведение мух

Хотя все системы все еще являются прототипами и еще не работают, ЦАХАЛ использовало Magic Fly Nano во время военной операции для его тестирования.

Rafael Advanced Defense System представила серию автономных систем с расширенными возможностями, основанными на животных, чтобы снизить риск опасности для солдат ЦАХАЛ на поле боя.

Об этом сообщает jpost.com.

Системы, которые были разработаны в Центре предпринимательства и инноваций Рафаэля на севере Израиля, включают беспилотный летательный аппарат Magic Fly-Nano, роботизированную змею и беспилотный наземный автомобиль-робот-собака.

«Сегодня только люди и животные могут входить в здание, и это может представлять очень высокий риск для солдат, поэтому мы подумали,« какие технологические преимущества мы можем предоставить нашим солдатам, чтобы снизить риск », — сказал Ноам Барак, директор Центра предпринимательства и инноваций.

Инженеры смотрели на животных, таких как змеи и мухи, прежде чем придумать идеи для проектов. Все системы связаны с наземной системой управления, которой может управлять один солдат за пределами прямой видимости, и множеством различных датчиков, которые позволяют платформам исследовать окружающую среду и объединять все входящие данные в режиме реального времени.

Хотя MagicFly был разработан инженерами центра, платформа робота-собаки была куплена у американской компании, а затем были созданы совместные предприятия для ее улучшения и обеспечения автономности.

Хотя все системы все еще являются прототипами и еще не работают, ЦАХАЛ использовало Magic Fly Nano во время военной операции для его тестирования. Системы могут помочь в других сценариях: помощь при бедствиях или спасательные операции, чтобы найти выживших после землетрясений или других трагедий.

Ранее Курсор сообщал, что ЦАХАЛ присоединяется к борьбе против штамма Омикрон.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.