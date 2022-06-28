Израильтяне будут платить больше за бензин: новые подробности

Цены приближаются к рекордно высокому уровню 2012 года в 8,25 шекеля за литр, несмотря на временное снижение налога на 0,5 шекеля за литр. Либерман обещает и дальше снижать тарифы.

Согласно оценкам, в июле цены на газ в Израиле вырастут до 8 шекелей за литр, что приближается к рекордно высокому уровню в 8,25 шекелей за литр с сентября 2012 года.

Об этом пишет The Times Of Israel.

Цена на газ определяется как обменным курсом между долларом США и израильским шекелем, так и ценой барреля нефти. Стандартные цены на газ по стране устанавливаются в конце каждого месяца Министерством финансов.

Ставки акцизного налога на газ в Израиле также играют роль в установлении цены на бензин. Тариф был снижен на полшекеля до конца июля.

На прошлой неделе министр финансов Авигдор Либерман объявил о намерении своего министерства снизить налог на один шекель до конца октября, но с тех пор не комментировал этот вопрос. Более половины израильской цены за литр составляют налоги.

В июне стоимость бензина на станциях самообслуживания выросла до 7,72 шекеля за литр (8,52 доллара за галлон), что на 66 агорот (0,19 доллара) больше, чем в предыдущем месяце.

Цены на нефть подскочили до 122,11 доллара за баррель 8 июня — самого высокого уровня с 8 марта — и с тех пор упали примерно до 110 долларов по состоянию на утро вторника 28 июня. Это изменение, вероятно, связано с высвобождением запасов нефти в США и ростом добычи нефти в странах, включая США и Ливию.

Доллар также вырос по отношению к шекелю за последний месяц и теперь стоит 3,42 шекеля.

29 мая, когда Министерство финансов опубликовало цены на газ на июнь, один доллар США равнялся 3,34 шекеля, а нефть стоила примерно 115 долларов за баррель.