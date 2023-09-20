В Израиле ожидается резкое подорожание жилья - на сколько повысятся цены

Экономисты дали прогноз по росту стоимости недвижимости в ближайшие годы.

В Израиле возможно возникновение жилищного кризиса, поскольку подрядчики прекратят строительство. Это может привести к росту цен на жилье через два года, когда ключевая ставка Банка Израиля снизится и спрос на жилье снова увеличится.

Об этом пишет "TheMarker".

"Во время вашей каденции жилье подорожает на 30%", – предупредили подрядчики.

Подрядчики настаивают на прямой помощи со стороны государства, включающей предоставление гарантий на непроданные квартиры и снижение налога на приобретаемые земельные участки.

Они также предлагают снизить налог на покупку для инвесторов и продлить срок, в течение которого граждане, улучшающие свои жилищные условия, могут сохранить свои старые квартиры и не затоплять вторичный рынок.

Подрядчики также предлагают различные варианты снижения ключевой ставки Банка Израиля и процента по ипотечным кредитам. Удивительно, но некоторые из этих предложений действительно рассматриваются министерством финансов и министерством строительства.

Подрядчики напугали всех сокращением объема продаж квартир - он уменьшился на 40% по сравнению с предыдущим годом. Июль 2023 года стал самым неактивным на рынке недвижимости за последние двадцать лет. Основной причиной такого резкого снижения спроса на жилье является высокая ключевая ставка Центрального банка.

Напомним, в Израиле зафиксировали исторический рекорд по продажам квартир.