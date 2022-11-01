ЦИК обновила данные: сколько израильтян проголосовало к 14:00

Процент проголосовавших на 14:00 составляет 38,9% избирателей. Это самый высокий показатель с момента выборов 1999 года. Кроме того, это на 4,3% выше, чем на предыдущих выборах. Свой голос уже отдали более 2 миллионов израильтян.

Вероятно к концу дня явка составит выше 70%. Заявления о нарушениях на избирательных участках уже поступили от трех партий.

Ожидается, что обновления от Центральной избирательной комиссии относительно результатов голосования будут поступать каждые два часа, поэтому следующее обновление будет сделано в 17:00.

«Курсор» писал ранее, что председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу предупредил, что явка в опорных пунктах Ликуда низка по сравнению с опорными пунктами у левых.

Еще мы писали, что партия Хадаш-Тааль сообщила, что к 12 часам дня явка в арабской общине составила всего 12%.

Напомним, что компания ШВА, предоставляющая банковские услуги, отчиталась, что день выборов израильтяне решили потратить на покупки. Возросшие расчеты по кредитным картам во время голосования продолжают увеличиваться от одних выборов к другим и 1 ноября составили 397,49 миллиона шекелей.