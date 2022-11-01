Выборы в Кнессет: Нетаниягу выразил обеспокоенность текущими результатами

Лидеры партий один за другим приходят на избирательные участки в сопровождении своих семей и призывают общественность выйти и проголосовать.

Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу предупредил, что явка в опорных пунктах Ликуда низка по сравнению с опорными пунктами у левых.

«Судя по дошедшим до меня сообщениям, в левых опорных пунктах очень активное голосование, в опорных пунктах Ликуда, к сожалению, нет. Идите голосовать, — призвал Нетаниягу, — иначе мы проиграем и снова получим Лапида и Братьев-мусульман», — сказал он на новом видео.

Центральная избирательная комиссия уточнила, что процент проголосовавших по состоянию на 12:00 составляет 28,4%. Цифра на два процента выше, чем на предыдущих выборах, и самая высокая с выборов 1999 г.

Ранее Курсор писал, что Беннет отдал свой голос на выборах и выступил с призывом.

Кроме того, на выборах начались антисемитские провокации.