Выборы в Кнессет: в Хадаш-Таале сообщили о явке арабских избирателей к 12:00

Некоторые аналитики утверждают, что еще рано делать выводы, так как вечером ситуация может измениться.

Партия Хадаш-Тааль сообщила, что к 12 часам дня явка в арабской общине составила всего 12%.

Тем временем общая явка, опубликованная Центральной избирательной комиссией, составила 28,4% избирателей к 12:00, что является самым высоким показателем для этого часа с 1999 года. Отметим, что ЦИК не дает сегментацию по слоям населения.

Некоторые аналитики утверждают, что еще рано делать выводы, так как по опыту прошлых лет самая высокая явка арабских избирателей фиксировалась не в утренние, а в вечерние часы.

Ранее Курсор писал об инциденте с тфилином на избирательном участке: как отреагировали в МЕРЕЦ.

Кроме того, глава избиркома сообщила о первых нарушениях.