ЦИК отчиталась о явке избирателей на 18:00

Речь идет о самом высоком показателе с 1999 года.

Стало известно, что по состоянию на 18:00 проголосовало 57.7% избирателей в рамках выборов в Кнессет.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

Явка 6.2% выше, чем на прошлых выборах. Это является самым высоким показателем с 1999 года.

Ранее журналисты заявили, что 1 ноября было зафиксировано несанкционированное проникновение в систему национальных оповещений. Они пишут, что это нарушение выборного законодательства, которое «тянет на очень серьезный срок».

«Кто-то залез в систему национальных оповещений, ту, которая должна рассылать от имени государства сообщения о глобальных катастрофах и рассылает через нее рекламу Ганца с призывом срочно голосовать», – сказано в сообщении.

Журналисты добавили, что доступом к системе владеет лишь полиция, чрезвычайные службы и министерство обороны. Скриншот рассылки ищите в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что в Эйлате провели самое необычное и экстремальное голосование. Так, в подводной обсерватории дайверы парка решили разместить избирательную урну на дне бассейна, где были акулы. В нее опустили бюллетени различных политических партий.

Помимо этого, стало известно, что в городе Тайбе десятки арабов напали на сотрудника избирательной комиссии на избирательном участке. Подробнее об этом читайте здесь.