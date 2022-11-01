Урна на дне бассейна: в Эйлате прошло самое необычное голосование

Сегодня, 1 ноября, в Израиле проходят выборы в Кнессет 25-го созыва. На большинстве участков голосование началось в 7:00 и закончится в 22:00. Самое необычное и экстремальное из них прошло в Эйлате.

Об этом сообщает Kann.news.

В подводной обсерватории дайверы парка установили избирательную урну на дне бассейна с акулами, в которую опустили бюллетени различных политических партий. Но за кого именно они проголосовали, не сообщается — тайна голосования.

Отметим, что для участия в выборах зарегистрированы порядка четырех десятков партий. Более 6,7 млн избирателей смогут проголосовать на 12 393 избирательных участках.

בוחרים במצולות | צוללני פארק המצפה התת ימי באילת הציבו תיבת קלפי בבריכת הכרישים — והצביעו במהלך הצלילה היומית@dorm1212

צילום: פארק המצפה התת ימי באילת pic.twitter.com/4hAKSUEtpB — כאן חדשות (@kann_news) November 1, 2022

«Курсор» писал ранее, что процент проголосовавших на 14:00 составляет 38,9% избирателей. Это самый высокий показатель с момента выборов 1999 года. Кроме того, это на 4,3% выше, чем на предыдущих выборах.

Еще мы писали, что десятки арабов напали на сотрудника избирательной комиссии на избирательном участке в школе города Тайбе в день голосования на выборах в Кнессет во вторник, 1 ноября.

Напомним, что глава избирательной комиссии Орли Адас говорит, что меры по предотвращению фальсификаций на выборах усилились, результаты будут опубликованы не сразу.