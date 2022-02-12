Тысячи израильтян отправились в парки и национальные заповедники

Названы самые популярные парки, в которые направились израильтяне. При этом автомобилистов предупредили о масштабных пробках на дорогах, которые ведут к этим туристическим зонам.

В субботу 12 февраля в национальные парки и заповедники отправились десятки тысяч израильских туристов.

Среди самых популярных мест природный заповедник Гамла, Ботанический сад в лесу деревьев, Нахаль Маарот, Арбель, Ботанический сад в лесу деревьев, Нахаль Хашофет в лесах Рамат Менаше и Гешер Хацвим. Парк.

На подъездах к этим местам образовались большие пробки.

Кроме того, на юге страны началось цветение анемон. Именно поэтому заповедник Гамла сегодня пользуется такой популярностью. Правда, пускают туда только тех, кто забронировал себе место заранее.

Ранее редакция Курсора сообщала, что фермеры подсчитали ущерб, который нанес шторм Элпис.

Кроме того, наш сайт писал, что экоактивисты предупредили, что будущая дорога в центре Израиля уничтожит важную климатическую зону.

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