Ученые выяснили, что любовь к природе у человека заложена в генах

Сингапурские ученые изучили 1153 пары близнецов и выяснили, что желание быть в естественной природе и то, как человек это воспринимает, зависит от генетических факторов.

Эксперты из Национального университета Сингапура решили сосредоточить свое внимание именно на близнецах для того, чтобы оценить наследуемость на основе генетического сходства. Это касается как однояйцевых. Так и разнояйцовых близнецов.

Исследование опубликовано в журнале PLOS.

Как рассказал руководитель исследования Чиачен Чанг, у каждой пары близнецов были собраны данные о том, сколько времени они проводят на природе и друг с другом, а также о том, как именно на них влияет такое времяпровождения.

Как оказалось, у однояйцевых близнецов результаты были более похожими, чем у разнояйцевых. Отметим, что однояйцевых близнецов практически 100 процентов общих генов.

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