У Лапида ответили на отказ Нетаниягу участвовать в брифинге по соглашению с Ливаном

«Еш Атид» и «Ликуд» обмениваются колкостями после того, как лидер оппозиции отказался присутствовать на брифинге по соглашению о морской границе с Ливаном.

Партия «Еш Атид» в воскресенье раскритиковала «Ликуд» из-за отказа лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу присутствовать на брифинге с премьер-министром Яиром Лапидом по соглашению о морской границе с Ливаном.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что перепалка началась, когда партия Нетаниягу «Ликуд» заявила, что, «с одной стороны, Лапид отказывается представить свое соглашение о капитуляции Насралле в Кнессет на утверждение на том основании, что он не любит оппозицию, а с другой стороны, он приглашает оппозицию на бесполезный брифинг постфактум».

«С одной стороны, безответственный лидер оппозиции, который отказывается приехать на брифинг по вопросам политики и безопасности по историческому соглашению, возглавляемый премьер-министром Лапидом и поддерживаемый всем оборонным истеблишментом, а с другой стороны , он и его партнеры из оппозиции уже год бойкотируют и унижают израильский Кнессет и отказываются голосовать в пользу граждан страны», — ответили в партии «Еш Атид».

Там назвали «Ликуд» «оппозицией стране во главе с лидером оппозиции, который заботится только о себе».

Как сообщал Курсор, бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался присутствовать на встрече с переходным премьер-министром Яиром Лапидом по поводу соглашения о морской границе с Ливаном.

«С одной стороны, Лапид отказывается принести свое соглашение о капитуляции Насралле в Кнессет для утверждения на том основании, что он не любит оппозицию, а с другой стороны, он приглашает оппозицию на традиционный брифинг постфактум», — говорится в заявлении «Ликуд».

Ранее Курсор информировал о том, что на днях президент Ливана Мишель Аун официально объявил в своем обращении к нации, что Ливан принимает соглашение о морской границе с Израилем, которое было достигнуто при посредничестве США.