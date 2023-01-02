У Нетаниягу отреагировали на сообщения СМИ о его визите в ОАЭ

Офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу подтвердил предыдущие сообщения СМИ о запланированном на ближайшее время визите в Объединенные Арабские Эмираты.
Канцелярия премьер-министра Нетаниягу также заявила, что поддерживает связь с администрацией Объединенных Арабских Эмиратов и проводит логистическую подготовку к официальному визиту премьер-министра Нетаниягу в Эмираты.
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Кроме того, СМИ сообщили о новом препятствии для назначения Дери министром.