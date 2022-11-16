У Нетаниягу отреагировали на сообщения СМИ о переговорах Ликуда с Еш Атид

Представители партии «Ликуд» отреагировали на сообщения о том, что ведутся переговоры с партиями «Еш Атид» и «Национальное единство» Ганца.

«Очередные «фейк ньюз» без каких-либо оснований, — сказали источники в «Ликуде». —Стоит попросить тех, кто так много вкладывает в распространение фейковых новостей, немедленно вложить свои усилия в создание полноценного правого правительства».

Напомним, что портал Maariv сообщил сегодня, что в последние дни между соратниками назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу и людьми Яира Лапида и Бени Ганца велись интенсивные и секретные переговоры, чтобы попытаться найти план для создания правительства национального единства.

Переговоры якобы начались на фоне давления, оказываемого как на Нетаниягу со стороны американской администрации, так и на Лапида и Ганца со стороны президента Герцога с целью создания такого правительства.

Maariv написал, что всем сторонам были переданы сообщения о том, что Израиль пострадает на международной арене, если будет сформировано правительство, опирающееся исключительно на правые партии.

После публикации статьи «Еш Атид» и «Гослагерь» опровергли наличие контактов с «Ликудом».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу объяснил Смотричу, почему он не получит портфель министра обороны.

Кроме того,в РААМ рассказали, будут ли работать с Нетаниягу.