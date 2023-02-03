Франция готова ввести санкции против Корпуса стражей исламской революции — Нетаниягу

По мнению премьер-министра, пришло время чтобы КСИР был добавлен Евросоюзом в список террористических организаций.

Между Израилем и Францией наблюдается большое сближение по иранскому вопросу.

Об этом по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, информирует 7Kanal.

“Макрон выразил готовность рассмотреть вопрос о введении санкций против Корпуса стражей исламской революции. Мы обсудили координацию в различных областях, связанных с Ираном, и наработали практические шаги”, — рассказал Нетаниягу.

Также, по мнению Нетаниягу, “пришло время чтобы Корпус стражей исламской революции был добавлен Евросоюзом в список террористических организаций”.

“Мы также говорили о необходимости сохранения региональной стабильности, уделяя особое внимание Ливану. Кроме того, мы обсудили возможности расширения круга мирных соглашений с Израилем”, — добавил премьер-министр.

Как сообщал Курсор, встреча Нетаниягу с президентом Франции Эммануэлем Макроном проходила в Елисейском дворце в Париже и длилась около трех часов.

Канцелярия премьер-министра заявила, что «лидеры двух стран подробно обсудили пути борьбы с иранской ядерной угрозой. Премьер-министр Нетаниягу подчеркнул, что необходимо усилить сдерживание против Ирана и его метастазов на Ближнем Востоке.

Кроме того, они также обсудили региональную арену и необходимость сохранения региональной стабильности с акцентом на Ливан. На встрече страны обсудили возможности расширения круга мира.

Ранее Курсор писал, что Герцог предложил план по выходу из правового кризиса. Президент Ицхак Герцог сформулировал план переговоров между правительством и противниками правовой реформы.

Также мы информировали, что министр иностранных дел Коэн посетил Судан: подробности. Власти Судана подтвердили, что 2 февраля израильская делегация во главе с министром иностранных дел Эли Коэном посетила Хартум и встретилась с военачальником Судана Абдель Фаттахом аль-Бураном.

Еще наш сайт сообщал, что Египет пригласил представителей ХАМАСа и Исламского джихада в Каир.