Израиль может потерять инвесторов — предупреждение JPMorgan

Внутренний меморандум, опубликованный в пятницу, появился через несколько дней после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу указал как на JPMorgan, так и на другого американского банковского гиганта Goldman Sachs в качестве доказательства того, что судебные предложения не отпугивают потенциальных инвесторов.

В служебной записке, которая была впервые опубликована в новостях Channel 12, JPMorgan упомянул как планы судебной реформы, представленные министром юстиции Яривом Левиным, так и усиление «геополитических враждебных действий». В документе, в котором подчеркивается, что взгляды, выраженные в меморандуме, действительно являются официальной позицией банка, Израиль сравнивается с Польшей, которая провела аналогичные судебные реформы и впоследствии понизила свой кредитный рейтинг в январе 2016 года.

JPMorgan отметил возможность того, что судебная реформа может оказать негативное давление на кредитный рейтинг Израиля, который, по его словам, в настоящее время «удобно стоит в ведре инвестиционного уровня», потенциально замедляя приток международных инвестиций. Однако банк подчеркнул, что ожидает, что «влияние этого на рынок будет ограниченным».

На прошлой неделе Goldman Sachs предупредил, что «растущее беспокойство по поводу внутриполитических событий» заставляет обратить внимание на подверженность риску шекеля.

«Пять последних выборов за последние три года, как правило, имели ограниченный доступ к финансовым рынкам. Это не означает, что на этот раз текущая ситуация не может оказать более существенного влияния, и мы будем внимательно следить за происходящими событиями. Тем не менее, мы считаем, что эти структурные изменения и их последствия для финансовых рынков недооценены», — написал в отчете экономист Goldman Sachs Тадас Гедминас.

Меморандум JPMorgan был опубликован после того, как Нетаниягу заявил в видеообращении, что ни один из банков не предупреждал об инвестиционном риске.

«Говорят, что судебная реформа будет отпугивать инвесторов, но два крупнейших и наиболее влиятельных инвестиционных банка, JPMorgan и Goldman Sachs, говорят прямо противоположное», — сказал Нетаниягу в видео на иврите, размещенном в Twitter.

Руководители израильских банков на прошлой неделе предупредили Нетаниягу о потенциальных экономических последствиях предложений его правительства о коренной перестройке судебной системы страны.

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