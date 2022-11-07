У Нетаниягу прокомментировали встречу с Бен-Гвиром: Это было превосходно

Во время разговора приняли решение о создании правительства, «которое вернет управление и безопасность гражданам Израиля».

В офисе председателя «Ликуда» Биньямина Нетаниягу рассказали, как прошла встреча между Нетаниягу и председателем «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром сегодня вечером (в понедельник, 7 ноября).

Об этом сообщает Walla.

«Было решено действовать быстро, чтобы создать правое правительство, которое вернет управление и безопасность гражданам Израиля», – сказано в сообщении.

Известно, что беседа прошла в штаб-квартире «Ликуда» в «Мецудат-Зеэве» на улице Короля Георга в Тель-Авиве. Журналистам рассказали, что «встреча была отличной, атмосфера – хорошей».

«Я провел встречу с будущим премьер-министром, речь шла о создании полноценного правого правительства. Давно пора!», – поделился Бен-Гвир.

Политики не разгласили подробностей разговора. Однако, осведомленные источники утверждают, что Бен-Гвир нацелился на Министерство внутренней безопасности, в ведении которого находится полиция и другие силовые структуры, исключая армию и спецслужбы.

נפגשתי עם ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו ודיברנו על הקמת ממשלת ימין על מלא. הגיע הזמן! pic.twitter.com/21DFFzMgvI — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 7, 2022

Ранее мы рассказывали, Бен-Гвир заявил, что создаст при участии Нетаниягу полноценное правое правительство, а также обеспечит защитой солдат ЦАХАЛа, офицеров израильской полиции и граждан Израиля.

Также «Курсор» сообщал, что Байден позвонил Нетаниягу, чтобы поздравить его с победой на выборах.

Помимо этого, в Египте Герцог открыл первый павильон Израиля на климатическом мероприятии COP27.