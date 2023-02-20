Нетаниягу резко высказался в адрес США

Премьер-министр раскритиковал Белый дом за поддержку решения Совбеза ООН о новых поселениях в Иудее и Самарии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал Совет Безопасности ООН и поведение американской миссии в организации.

Об этом информирует портал inn.co.il.

По словам Нетаниягу, Совет безопасности ООН опубликовал «одностороннее заявление, в котором отрицает право евреев жить на нашей исторической родине».

«(Совбез ООН) игнорирует палестинские террористические акты в Иерусалиме, в результате которых в этом месяце были убиты 10 граждан Израиля, закрывает глаза на тот факт, что Палестинская администрация спонсирует терроризм и платит семьям террористов, а также закрывает глаза на антисемитизм, который привел к убийству миллионов евреев», — заявил премьер-министр.

По словам Нетаниягу, «это заявление не должно было быть сделано, и Соединенные Штаты не должны были присоединяться к нему».

Как сообщал Курсор, министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании и Италии во вторник, 14 февраля, выступили с совместным заявлением относительно строительства новых поселений в Иудее и Самарии.

В заявлении, в частности, подчеркивается, что стороны «глубоко озабочены» решением кабинета безопасности ускорить строительство десяти тысяч жилищ и легализовать девять незаконных поселений.

До этого Курсор информировал о том, что Кабинет министров одобрил постройку девяти поселений в Иудее и Самарии. Соответствующее решение было принято по требованию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с терактом в Неве-Яакове.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.

В кампании под названием «Движение на восток» Движение за суверенитет утверждает, что лучшее решение жилищного кризиса — это строительство в Иудее и Самарии. Те, кто подписал заявление, поставили свое имя под текстом, в котором говорилось: « Недостаток цен на жилье в центре страны требует масштабного строительства в прилегающих районах Иудеи и Самарии».

Декларация касалась, в частности, маршрута между Тель-Авивом и поселением Ариэль, расположенным в глубине региона Самария.