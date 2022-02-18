У поселения Эваиатр проходят масштабные протесты

Израильтянин с флагом бежит через лес Рейхан Фото: Flash 90/Meir Vaknin

Израильтяне потребовали, что жителей и учеников ешив пустили в поселок. Также в сторону поселения в Самарии отправились арабы и их сторонники.

Израильтяне в данный момент пришли к поселку Эвиатар, и требуют допустить жителей и учеников иешивы вернутся в свой поселок.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

В сети также показали видео и фото с места сети. На них можно увидеть, как множество людей пришли на место с израильскими флагами.

С другой стороны, сотни левых экстремистов из Тель-Авива идут к поселку Эвиатар.

Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.

Ранее Курсор сообщал, что в Тель-Авиве израильтяне вышли на пикет, чтобы поддержать Украину. Участники устроили пикет на перекрестке напротив комплекса правительственных зданий («кирия»), где находится в том числе офис министерства обороны Израиля. Они не перекрывают перекресток, полиция не препятствует акции.

Кроме того, мы писали, что под Кнессетом начался протест против роста цен. В Иерусалиме 18 февраля начался антиправительственный протест против роста цен. Израильтяне возводят палатками напротив Кнессета в знак протеста против новых налогов введённых правительством и не собираются уходить.

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