У поселения Эваиатр проходят масштабные протесты

Израильтяне в данный момент пришли к поселку Эвиатар, и требуют допустить жителей и учеников иешивы вернутся в свой поселок.
Об этом сообщили на телеграм-канале.
В сети также показали видео и фото с места сети. На них можно увидеть, как множество людей пришли на место с израильскими флагами.
С другой стороны, сотни левых экстремистов из Тель-Авива идут к поселку Эвиатар.
Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.
Ранее Курсор сообщал, что в Тель-Авиве израильтяне вышли на пикет, чтобы поддержать Украину. Участники устроили пикет на перекрестке напротив комплекса правительственных зданий («кирия»), где находится в том числе офис министерства обороны Израиля. Они не перекрывают перекресток, полиция не препятствует акции.
Кроме того, мы писали, что под Кнессетом начался протест против роста цен. В Иерусалиме 18 февраля начался антиправительственный протест против роста цен. Израильтяне возводят палатками напротив Кнессета в знак протеста против новых налогов введённых правительством и не собираются уходить.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.