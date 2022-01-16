У пресс-секретаря ЦАХАЛа выявили COVID-19

Ран Кохав будет проходить карантин у себя дома.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ран Кохав сдал положительный анализ на коронавирус, сообщают военные.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Офицер чувствует себя хорошо и будет продолжать придерживаться своего обычного графика, насколько это возможно в соответствии с правилами Министерства здравоохранения и ЦАХАЛа», — говорят военные.

По данным ЦАХАЛа, Кочав находится на карантине дома.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

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Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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