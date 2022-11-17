Партия Религиозный сионизм выступила с призывом к администрации Байдена

Религиозная сионистская партия заявила в четверг, что США не должны вмешиваться в формирование будущего израильского правительства.

Партия во главе с депутатом Кнессета Бецалелем Смотричем выступила с заявлением, в котором говорится, что она «с большим уважением и признательностью относится к нашему союзнику Соединенным Штатам, но администрация Байдена также должна уважать израильскую демократию и не вмешиваться в создание избранного правительства».

Это заявление было сделано после того, как в среду вечером появились сообщения о предполагаемом содержании встречи, состоявшейся в среду между лидером Ликуда Биньямином Нетаниягу и послом США в Израиле Томом Найдесом.

Согласно отчету N12, Найдес косвенно предостерег Нетаниягу от назначения Смотрича следующим министром обороны.

Согласно отчету, Найдес не назвал Смотрича по имени, но сказал, что «к назначению министра обороны следует подходить с осторожностью и вниманием, принимая во внимание тесные отношения между Израилем и США».

Ранее Курсор писал, что озвучена главная причина разногласий между Ликудом и Отцма Йехудит.