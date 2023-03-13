У входа в поликлинику в Петах-Тикве перевернулся автомобиль

Никто из пешеходов и пациентов чудом не пострадал.

В понедельник утром, 13 марта, возле входа в медицинское учреждение «Клалит», расположенное в Петах-Тикве, перевернулась машина с 85-летней женщиной.

Об этом пишет mynet.

Инцидент произошел на улице Лохамей ха-Гетаот. Парамедики и специалисты службы спасения извлекли водительницу из перевернутого автомобиля и оказали ей первую помощь. Пострадавшую госпитализировали в больницу «Бейлинсон», ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Один из парамедиков рассказал, что когда они приехали, автомобиль женщины был перевернут на бок, а водительница находилась внутри и была в полном сознании. Ей помогли выбраться наружу и отправили на обследование.

«Курсор» писал ранее, что в понедельник утром, 13 марта, у промзоны Мигдаль-Тефен, расположенной в Верхней Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали десять человек.

Еще мы писали, что утром в понедельник, 13 марта, на перекрестке Мегидо взорвался автомобильный транспорт, в результате происшествия тяжелые ранения получил 20-летний водитель, житель деревни Салем. Сотрудники полиции в ходе расследования выяснили, что взрывное устройство было заложено за барьером на обочине дороги.

Напомним, что 26 февраля в районе горы Тавор произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получила женщина. Для ее эвакуации потребовался вертолет.