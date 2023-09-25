Убийство мужчины в деревне Кабул, полиция рассказала первые детали

Правоохранители приступили к сбору свидетельств.

В арабском секторе продолжается волна преступности. Сегодня днем, 25 сентября, в галилейской деревне Кабул, возле своего дома, был расстрелян 33-летний мужчина. Жертвой оказался Ашкар Ашкар.

Об этом пишет издание "Детали".

В полиции рассказали, что его смерть была установлена на месте, а стрелки скрылись с места преступления. Правоохранители сейчас занимаются расследованием и приступили к сбору свидетельств. По предварительным данным, подоплека убийства - семейный спор. Других подробностей пока не сообщают.

Информация о задержании подозреваемых пока не поступала.

Отметим, что это 184-е убийство, которое произошло в арабском секторе с начала текущего года. За 2022 год было убито 112 человек.

"Курсор" писал ранее, что в ночь на понедельник, 25 сентября, на въезде в Тайбе, на заправочной станции, произошла стрельба, в результате которой смертельные травмы получил 25-летний местный житель Амир Абдель-Кадер.

Еще мы писали, что в промышленной зоне Акко нашли тело 59-летнего жителя Хайфы с огнестрельными ранениями. В полиции поделились подробностями инцидента.

Напомним, что в арабской деревне Джиср аз-Зарка в собственном доме неизвестные застрелили 50-летнего мужчину. Правоохранители считают, что причиной убийства является конфликт между двумя криминальными кланами.

Читайте также, что в арабской деревне Кафр-Кара произошло двойное убийство. Неизвестные на ходу расстреляли автомобиль, в котором находился мужчина и подросток.